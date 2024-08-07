Полицейские в Хабаровском крае провели для детей спортивные мероприятия

В рамках Всероссийской акции МВД России «Зарядка со стражем порядка» сотрудники полиции ОМВД России по Ванинскому району провели зарядку для детей второй смены лагеря дневного пребывания «В мире профессий» при Центре внешкольной работы поселка Ванино.
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