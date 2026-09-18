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Царьград

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Как найти свой избирательный участок в Новосибирской области 19 сентября

Как найти свой избирательный участок в Новосибирской области 19 сентября

В Новосибирской области 19 сентября продолжается голосование на выборах в Государственную Думу. Избирательные участки в этот день работают с 8:00 до 20:00 по местному времени.

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