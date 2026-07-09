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Происшествия

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Председатель СК России провёл совещание по вопросу практического применения инновационных ДНК-технологий

Председатель СК России провёл совещание по вопросу практического применения инновационных ДНК-технологий

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин провёл рабочее совещание, посвящённое реализации и практическому применению результатов научно-технической программы «Разработка инновационных геногеографических и геномных технологий идентификации личности и индивидуальных особенностей человека на основе изучения генофондов регионов Союзного государства» («ДНК-идентификация»).

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