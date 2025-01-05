Пулеметно-артиллерийская дивизия ВВО стала лучшим соединением в Сухопутных войсках по итогам 2024 года

В течение года военнослужащие соединения, дислоцированного на Курильских островах, показали высочайшие результаты в обучении по специальностям: наводчик – оператор и механик-водитель боевой машины и зенитной самоходной установки, механик-водитель самоходной артиллерийской установки, специалист войск связи.
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