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В Челябинской области продолжает увеличиваться число ковидных больных

В Челябинской области продолжает увеличиваться число ковидных больных

Кто-то может распознать у себя симптомы «кракена». Каждый день цифры, касающиеся подтвержденных на Южном Урале случаев коронавирусной инфекции, растут.

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