Рябыкин о вылете «Авангарда»: «Атака сыграла ниже своего потенциала. Второму звену серия с «Ак Барсом» не удалась, Грицюк потерялся»

Омский клуб уступил казанскому со счетом 1-4 и выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина. – Некоторые специалисты отмечали, что апрельский «Авангард» напомнил ваш, сентябрьский, когда из командного рисунка вдруг начинали выпадать небольшие группы игроков.