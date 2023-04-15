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Рябыкин о вылете «Авангарда»: «Атака сыграла ниже своего потенциала. Второму звену серия с «Ак Барсом» не удалась, Грицюк потерялся»

Омский клуб уступил казанскому со счетом 1-4 и выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина.  – Некоторые специалисты отмечали, что апрельский «Авангард» напомнил ваш, сентябрьский, когда из командного рисунка вдруг начинали выпадать небольшие группы игроков.

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