Полковник объяснил смену командиров ряда бригад ВСУ на восточном направлении

Полковник Матвийчук: ВСУ меняют командиров на восточном направлении из-за неудач Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский решил сменить командиров ряда бригад на восточном направлении из-за неудач на фронте, считает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии