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Исполняющий обязанности главы ФФККР Сихарулидзе: наши фигуристы не обделены

Исполняющий обязанности главы ФФККР Сихарулидзе: наши фигуристы не обделены

Исполняющий обязанности главы Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил, что российские спортсмены ничем не обделены в период отстранения от международных турниров, передает "Матч ТВ".

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