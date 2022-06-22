Не опять, а снова: аэропорты Анапы, Геленджика и Краснодара будут закрыты до конца месяца

Так, режим временного ограничения полетов продлили до 30 июня. Самолеты не курсируют в одиннадцать аэропортов, которые находятся в Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Симферополе, Ростове-на-Дону, Курске, Белгороде, Брянске, Липецке и Воронеже.