Кадры освобождения Невельского под Авдеевкой бойцами 110-й бригады (ВИДЕО)

Опубликованы кадры освобождения Невельского бойцами 110-й бригады. Поселок находится на западном фланге Авдеевки под Донецком и был освобождён Армией России во вторник, 12 марта, спустя сутки после того, как наши зашли на окраины.
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