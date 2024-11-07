В США предложили дать Украине «все, кроме ядерного оружия»

Решительно усилить Украину американским вооружением до того, как 47 президент Дональд Трамп вступит в должность, предлагает статья журнала The Atlantic, утверждая, что внешняя политика Штатов при новом лидере испытает резкий уклон в сторону «клептократии».
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