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Закон, порядок, государство

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Операторы БпЛА группировки войск «Восток» уничтожили самоходные артиллерийские установки ВСУ в Донецкой Народной Республике

Операторы БпЛА группировки войск «Восток» уничтожили самоходные артиллерийские установки ВСУ в Донецкой Народной Республике

Помимо этого, наши разведчики, поддерживая продвижение штурмовых подразделений в глубину обороны противника на Южно-Донецком направлении, поразили танк, две боевые бронированные машины, инженерную технику и личный ВСУ.

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