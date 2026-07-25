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«Великий петербуржец»: зрительница театра «Особняк» о Дмитрии Поднозове

«Великий петербуржец»: зрительница театра «Особняк» о Дмитрии Поднозове

Актер театра и кино Дмитрий Поднозов — великий петербуржец. Таким мнением с корреспондентом 5-tv.ru поделилась постоянная зрительница театра «Особняк» Серафима Карливенталь, которая присутствовала на гражданской панихиде с артистом.

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