«Кондопожское ДРСУ» исчерпало все предусмотренные объемы по вывозу снега с улиц Петрозаводска

Предусмотренные контрактом с «Кондопожским ДРСУ» объемы по вывозу снега в этом году исчерпаны. Об этом сегодня на планерке в мэрии рассказала руководитель информационно-аналитического управления администрации Петрозаводска Анникки Сильченко.