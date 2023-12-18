«Кондопожское ДРСУ» исчерпало все предусмотренные объемы по вывозу снега с улиц Петрозаводска

Предусмотренные контрактом с «Кондопожским ДРСУ» объемы по вывозу снега в этом году исчерпаны. Об этом сегодня на планерке в мэрии рассказала руководитель информационно-аналитического управления администрации Петрозаводска Анникки Сильченко.
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