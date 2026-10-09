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test mazurok

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📱«Макс» вместо удостоверения: В Крыму планируют внедрить новый способ

📱«Макс» вместо удостоверения: В Крыму планируют внедрить новый способ идентификации льготников Генеральный директор предприятия «Крымавтотранс» Вячеслав Мартынов рассказал «Крым 24», что систему «Макс» планируют использовать для идентификации льготных пассажиров.

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