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Галкин* сделал заявление после резкой отмены концертов в Казахстане

Галкин* сделал заявление после резкой отмены концертов в Казахстане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНАВыступлений Максима Галкина* в Казахстане не будет.

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Комментарии
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А
Александер
Радужный лыбой лыбится
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1 д.
СГ
Светлана Грушкина
Посмотрела на фото Галкина - Иван дурак просто отдыхает
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Я за то чтобы люди не восприменяли бежавших артистов,много талантливых людей,будут свежие артисты...
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