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При атаке украинских дронов на Волгоград погибла женщина

При атаке украинских дронов на Волгоград погибла женщина

Ночная атака украинских беспилотников на Волгоград обернулась трагедией. Как сообщил губернатор области Андрей Бочаров, в результате падения обломков и последующего обрушения конструкций жилого дома по улице Булаткина в Красноармейском районе под завалами была обнаружена погибшая женщина.

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