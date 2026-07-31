При атаке украинских дронов на Волгоград погибла женщина

Ночная атака украинских беспилотников на Волгоград обернулась трагедией. Как сообщил губернатор области Андрей Бочаров, в результате падения обломков и последующего обрушения конструкций жилого дома по улице Булаткина в Красноармейском районе под завалами была обнаружена погибшая женщина.
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