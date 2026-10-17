Интерес пользователей к новым автомобилям в III квартале 2026 года остался выше прошлогоднего уровня, рассказали эксперты «Авито Авто» по итогам анализа данных на платформе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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