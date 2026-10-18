Что бы ни сказал Сидибе, нельзя вести себя так позорно, как Соболев. А по-хорошему в игре поразил меня Садулаев - у него бутсы словно мёдом намазаны Собеседник «Спорт уик-энда» после нелегкой победы питерской команды над «Ахматом» - вице-президент московского «Локомотива», экс-гендиректор футбольных клубов «Москва» и «Ростов» Юрий Белоус.
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