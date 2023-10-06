Олимпийская чемпионка Ахаимова: сейчас я бы не согласилась на условия МОК

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова заявила, что не поедет на Олимпиаду на тех условиях, которые выдвигает к российским спортсменам Международный олимпийский комитет (МОК), передает "Советский спорт".
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