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Политика как она есть

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Обзор иноСМИ: Европа столкнулась с новыми кризисами, «дыхание дракона» Ирана

Обзор иноСМИ: Европа столкнулась с новыми кризисами, «дыхание дракона» Ирана

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Комментарии
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ШКИПЕР
Но тем неменее Гейропа показывает свои гнилые зубы России.«  Страны Евросоюза приняли решение о расширении санкционного списка в отношении России в связи с авиаударами по Украине. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас »
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1 м.
Т
Тамара
ШКИПЕР
Но тем неменее Гейропа показывает свои гнилые зубы России.«  Страны Евросоюза приняли решение о расширении санкционного списка в отношении России в связи с авиаударами по Украине. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас »
Ну так зубы же гнилые......., так что расшатаем их по полной и начнут выпадать. 😛
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1 м.