Обзор иноСМИ: Европа столкнулась с новыми кризисами, «дыхание дракона» Ирана

Но тем неменее Гейропа показывает свои гнилые зубы России.« Страны Евросоюза приняли решение о расширении санкционного списка в отношении России в связи с авиаударами по Украине. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас »

Т

Тамара

ШКИПЕР Но тем неменее Гейропа показывает свои гнилые зубы России.« Страны Евросоюза приняли решение о расширении санкционного списка в отношении России в связи с авиаударами по Украине. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас »

Ну так зубы же гнилые......., так что расшатаем их по полной и начнут выпадать. 😛