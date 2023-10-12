Генсек НАТО сообщил о проведении учений ядерных сил на следующей неделе

НАТО на следующей неделе проведёт ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon, они пройдут в Италии, Хорватии и Средиземном море, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг по итогам встречи глав минобороны альянса в Брюсселе.