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В Панаме легализовали использование марихуаны в медицинских целях

В Панаме легализовали использование марихуаны в медицинских целях

Лидер Панамы Лаурентино Кортисо в четверг подписал законопроект, который регулирует употребление марихуаны в медицинских целях на территории страны.

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