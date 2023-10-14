Британская компания Bowers & Wilkins отметила юбилей McLaren особой колонкой

С 2015 года все новые автомобили McLaren оснащаются акустической системой Bowers & Wilkins. В 2023 году два британских премиальных бренда решили отметить 60-летие автопроизводителя эксклюзивной беспроводной колонкой.
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