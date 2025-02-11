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На Западе раскрыли состав американской делегации для встречи с Зеленским

На Западе раскрыли состав американской делегации для встречи с Зеленским

С президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности могут встретиться старшие советники американского лидера Дональда Трампа, включая его спецпосланника по Украине Кита Келлога, государственного секретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса.

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