Противник впервые попытался перехватить FPV-дроном разведывательно-ударный БПЛА «Форпост-РУ», но перехватчик не смог задеть хвост.
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Противник впервые попытался перехватить FPV-дроном разведывательно-ударный БПЛА «Форпост-РУ», но перехватчик не смог задеть хвост.
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