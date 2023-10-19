Минтранс прокомментировал обрушение моста в Новосибирской области

Состояние моста, который обрушился в Новосибирской области, оценивалось как удовлетворительное. Обрушение моста в Базовском сельсовете Чулымского района произошло вследствие неконтролируемой осадки одной из фундаментных частей опоры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии