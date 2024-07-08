Премьер-министр Франции Атталь сообщил, что 8 июля подаст в отставку

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь, в январе этого года возглавивший правительство страны, сообщил, что в понедельник, 8 июля, подаст в отставку в связи с тем, что политическая партия, которую он представлял на парламентских выборах, не получила большинства.
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