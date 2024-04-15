РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

259 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    На выходных, до 25 апреля собираюсь туда порыбачить с лодки. Мои родные места.На уральском озер...
  • Константин Самарин
    Не предостережения обьявлять надо, а сажать мздоимцев.Пяти вузам выданы...
  • Дмитрий Гурин
    "В подмосковной Шатуре по факту избиения сотрудниками МВД мужчины возбуждено уголовное дело о превышении должностных ...В Подмосковье пол...

Нетаньяху пообещал «мудро» ответить на иранскую атаку

Нетаньяху пообещал «мудро» ответить на иранскую атаку

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с коллегами из правящей партии страны «Ликуд» в понедельник, 15 апреля, заверил, что реакция на атаку Ирана будет произведена «не на эмоциях, а мудро», – передает государственная радиостанция Kan.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх