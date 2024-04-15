Нетаньяху пообещал «мудро» ответить на иранскую атаку

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с коллегами из правящей партии страны «Ликуд» в понедельник, 15 апреля, заверил, что реакция на атаку Ирана будет произведена «не на эмоциях, а мудро», – передает государственная радиостанция Kan.