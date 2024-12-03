Новый подход к решению коммунальных проблем от мэра Нижнекамска?

В социальных сетях гадают, к чему прозвучали слова мэра города Нижнекамска, что находится в северо-восточной части Республики Татарстан в России о том, что зимой расчищать город после снегопадов там будет возможно разве что при помощи молитвы.
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