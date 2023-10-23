Vestmoldtransgaz просит пересмотреть тариф на транспортировку и транзит метана

Компания Vestmoldtransgaz, эксплуатирующая газораспределительные сети в Республике Молдова, просит пересмотреть тариф на транспортировку и транзит метана, согласно заявлению, поданному в Национальное агентство по регулированию в энергетике (ANRE).
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