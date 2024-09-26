Психолог Абдуллаева рассказала, как «гормон стресса» влияет на здоровье

Речь о кортизоле Высокий уровень стресса – неотъемлемая часть современного мира. Подобный образ жизни вызывает у людей внутреннее психоэмоциональное напряжение, что приводит к повышенному выбросу гормона кортизола, чтобы активировать всевозможные необходимые внутренние ресурсы, рассказала «Вечерней Москве» клинический и перинатальный психолог Валентина Абдуллаева.
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