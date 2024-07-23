В Евпатории к реконструкции подошли философски

Глава города проверил работы по благоустройству Фестивальной площади и вспомнил Сократа. «На сегодняшний день работы идут с опережением графика», - сообщил Александр Юрьев и привел по этому поводу фразу: «Кто хочет – ищет возможности, кто не хочет – ищет причины» перефразировав слова древнегреческого философа.
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