В Евпатории к реконструкции подошли философски

Глава города проверил работы по благоустройству Фестивальной площади и вспомнил Сократа. «На сегодняшний день работы идут с опережением графика», - сообщил Александр Юрьев и привел по этому поводу фразу: «Кто хочет – ищет возможности, кто не хочет – ищет причины» перефразировав слова древнегреческого философа.