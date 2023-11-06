Кто из россиян станет платить больше за электричество

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает с 1 января 2024 года устанавливать регионам дифференцированный по объемам потребления тариф на электричество, что, с одной стороны, позволит снизить перекрестное субсидирование — доплату бизнеса за снижение тарифов для населения, а с другой — бороться с «серым» майнингом, сообщили «Парламентской газете» в пресс-службе ФАС.