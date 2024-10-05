В Архангельске прошли мероприятия, приуроченные ко Дню учителя

Накануне в столице Поморья прошёл праздничный концерт и торжественное закрытие второго регионального педагогического фестиваля «Большая учительская»Уже второй год подряд «Большая учительская» объединяет педагогов из всех муниципальных образований Архангельской области.
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