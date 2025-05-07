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"Илитка" в любой момент готова слить Россию: Рогозин предупредил о предателях в высших эшелонах власти

"Илитка" в любой момент готова слить Россию: Рогозин предупредил о предателях в высших эшелонах власти

ФОТО: KREMLIN POOL/GLOBAL LOOK PRESS Бывший вице-премьер и экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предупредил о предателях в высших эшелонах власти.

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ИК
Игорь Калашников
Кто бы предупреждал
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