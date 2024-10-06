В Екатеринбурге вызвали в ГАИ блогершу, устроившую опасную езду в коротком платье и с бокалом. Скрин

Блогер Света Ананас (настоящая фамилия Бонор) из Екатеринбурга была вызвана в ГАИ. Причиной послужил ролик, в котором девушка прокатилась по ЕКАД на платформе эвакуатора в коротком платье, высоких каблуках и с бокалом в руках.
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