В Екатеринбурге вызвали в ГАИ блогершу, устроившую опасную езду в коротком платье и с бокалом. Скрин

Блогер Света Ананас (настоящая фамилия Бонор) из Екатеринбурга была вызвана в ГАИ. Причиной послужил ролик, в котором девушка прокатилась по ЕКАД на платформе эвакуатора в коротком платье, высоких каблуках и с бокалом в руках.