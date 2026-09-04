Таиланд приостановил строительство 49 дата-центров

Власти Таиланда приостановили строительство 49 дата-центров на фоне растущих опасений по поводу их высокого энергопотребления и влияния на окружающую среду, сообщает Bloomberg.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- К( Избиратели в Моск...
- ЮВ OpenAI запустила ...
- Средняя зарплата ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым