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Таиланд приостановил строительство 49 дата-центров

Власти Таиланда приостановили строительство 49 дата-центров на фоне растущих опасений по поводу их высокого энергопотребления и влияния на окружающую среду, сообщает Bloomberg.

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