«Монреаль» не уступает в счете на протяжении почти 438 минут. Это 2-й показатель в истории плей-офф

«Монреаль» победил «Виннипег» (4-0, 3:2 ОТ в четвертом матче) в серии второго раунда Кубка Стэнли. «Канадиенс» не уступают в счете в играх плей-офф уже на протяжении 437 минут 53 секунд.
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