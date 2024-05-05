«Пригласили для экзекуции»: кто стоит за бойней в Доме профсоюзов в Одессе

Эксперимент по созданию первого демократического концлагеря в Европе продожается. На этой неделе Украина официально уведомила ЕСПЧ, что ограничивает действие основных прав и свобод человека: свободу передвижения, тайну переписки, невмешательство в личную жизнь, неприкосновенность жилища, право на свободу мысли, совести и религий и так далее.