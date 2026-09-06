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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Как сложилась жизнь внука, которого сдала в детдом Наталья Фатеева, и за что?

Шоу-бизнес: Как сложилась жизнь внука, которого сдала в детдом Наталья Фатеева, и за что?

Наталью Фатееву в 1960–70-е годы знала вся советская страна. Распахнутые синие глаза, точёный профиль, ослепительная улыбка — она казалась воплощением советского голливудского лоска.

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