Евросоюз может ввести санкции против Стивена Сигала

Евросоюз может ввести санкции против американского актера и режиссера, специального представителя МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурного наследия Стивена Сигала.
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