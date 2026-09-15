Курица теперь для богатых: Цены пойдут вверх. ИИ поможет сэкономить

С 1 января 2027 года цены на некоторые продукты будут контролировать. Пока же стоимость товаров в магазинах стремится вверх, а эксперты настроены скептически.
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