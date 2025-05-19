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Медицинская промышленность: локализовано производство

Медицинская промышленность: локализовано производство

Компания «Росатом МеталлТех» до конца 2025 года запустит масштабное производство имплантируемых изделий для остеосинтеза (пластин и штифтов для лечения многооскольчатых и внутрисуставных переломов), а также хирургических инструментов.

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