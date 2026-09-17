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ТАСС

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Число заявок от Херсонщины на участие в премии "Человек труда" выросло на 30%

Число заявок от Херсонщины на участие в премии "Человек труда" выросло на 30%

ГЕНИЧЕСК, 17 сентября. /ТАСС/. Жители Херсонской области подали 32 заявки на участие в региональном этапе второй национальной премии "Человек труда", это более чем на 30% выше показателей прошлого года.

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