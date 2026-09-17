Число заявок от Херсонщины на участие в премии "Человек труда" выросло на 30%

ГЕНИЧЕСК, 17 сентября. /ТАСС/. Жители Херсонской области подали 32 заявки на участие в региональном этапе второй национальной премии "Человек труда", это более чем на 30% выше показателей прошлого года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым