Александр Беглов рассказал об открытии сезона фонтанов в Петергофе

И напомнил историю Большого Петергофского дворца Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о традиции, заложенной еще Петром Первым: 303 года назад в любимой резиденции русского императора были запущены первые фонтаны.
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