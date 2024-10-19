Беллингем разозлился, когда Винисиус не отдал ему пас и пробил мимо. Анчелотти не волнуется: «Значит, у Джуда есть яйца. После игры они смеялись, проблем нет»

В конце первого тайма матча с «Сельтой» вингер Винисиус Жуниор нанес удар по воротам вместо того, чтобы попытаться сделать передачу находившемуся в более выгодной позиции полузащитнику Джуду Беллингему, но промахнулся.
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