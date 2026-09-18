Рәсим Низамов: «Тормыш иптәшем белән бергәләп тавыш бирдек»

Татарстанның халык артисты Рәсим Низамов сайлауга тормыш иптәше Энҗе белән килгән. «Иң беренчеләрдән булып диярлек, участок ачылуга ук сайлауга бардык.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Рифат Фәттахов га...
- ХЛ Татарстанда 155 м...
- Фәрит Габделгание...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым