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Царьград

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Полный хаос! Части ВСУ тайно бегут из Курской области. Свежие сводки с фронтов СВО от военкоров

Полный хаос! Части ВСУ тайно бегут из Курской области. Свежие сводки с фронтов СВО от военкоров

Украинская армия практически вывела все свои подразделения из русского приграничья, но в окружении остаётся около двух тысяч боевиков ВСУ.

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