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Прокуратура проверит инцидент с оставлением пенсионерки с инсультом на 4 дня в запертой квартире

В Ивановской области пожилая женщина четыре дня пролежала с инсультом в запертой квартире, потому что служба «112» отказалась вскрывать дверь.

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